Боец Макгрегор заявил, что он «размажет» боксера Мэйуэзера
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что он «размажет» американского боксера Флойда Мэйуэзера в поединке, который соперники проведут по правилам бокса в первом среднем весе в облегченных перчатках весом 8 унций, сообщает Mirror.
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Бой состоится 26 августа в
«Я доволен тем, как прошла подготовка к бою, — заявил Макгрегор. — Готов к 12 раундам, но у меня есть силы закончить этот бой в первом раунде. Я его размажу».
«Парень допустил ошибку с перчатками в 8 унций, — добавил ирландец. — А я ими доволен. Мне не важно, будет ли он держать руки вверху или внизу — я пробью все, что окажется на моем пути».
Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.
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