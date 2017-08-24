Боец Макгрегор заявил, что он «размажет» боксера Мэйуэзера

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Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе. В среду прошла предшествующая поединку пресс-конференция.

«Я доволен тем, как прошла подготовка к бою, — заявил Макгрегор. — Готов к 12 раундам, но у меня есть силы закончить этот бой в первом раунде. Я его размажу».

«Парень допустил ошибку с перчатками в 8 унций, — добавил ирландец. — А я ими доволен. Мне не важно, будет ли он держать руки вверху или внизу — я пробью все, что окажется на моем пути».

Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.