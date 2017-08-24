Нокаутировавший чемпиона WBC в легчайшем весе мексиканский боксер провалил допинг-тест
Мексиканский боксер Луис Нери (24−0, 18 КО), который несколько дней назад сенсационно нокаутировал чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBC японца Шинсуке Яманаку, провалил
допинг-тест. Об этом, как сообщает vRINGe.com, говорится в заявлении Всемирного боксерского совета (WBC).
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По данным VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг), в пробе Нери, которую он сдал на неделе, предшествующей бою, обнаружены следы зилпатерола. Препарат является стимулятором роста, который в некоторых странах используют в животноводстве.
Руководство WBC воздерживается от поспешных решений и инициирует тщательное расследование по этому делу. Победу Нери техническим нокаутом в 4-м раунде могут поменять на no contest.
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