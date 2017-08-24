Победитель боя Мэйуэзер — Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов
ТАСС, 24 августа. Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между американским боксером Флойдом
Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.
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Поединок Макгрегор — Мэйуэзер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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