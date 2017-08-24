Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов

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Глава WBC Маурисио Сулейман представил «денежный пояс» во время последней пресс-конференции спортсменов в четверг. При изготовлении пояса использовались крокодиловая кожа, 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 300 изумрудов.

Поединок Макгрегор — Мэйуэзер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The "Money" Belt! <br><br>The winner of <a href="https://twitter.com/hashtag/MayweatherMcGregor?src=hash">#MayweatherMcGregor</a> will receive this belt on Saturday! <a href="https://t.co/NU9bPD5oVP">pic.twitter.com/NU9bPD5oVP</a></p>— UFC (@ufc) <a href="https://twitter.com/ufc/status/900458895138631680">23 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>