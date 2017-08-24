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https://sport.mail.ru/news/boxing/30778535/
24 августа 2017, 9:04 | Бокс | ТАСС

Победитель боя Мэйуэзер — Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов

ТАСС, 24 августа. Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.

<em>ТАСС 24 августа. </em>Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между американским боксером <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйуэзером-младшим</nobr> и ирландским бойцом смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Увеличить
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Глава WBC Маурисио Сулейман представил «денежный пояс» во время последней пресс-конференции спортсменов в четверг. При изготовлении пояса использовались крокодиловая кожа, 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 300 изумрудов.

Поединок Макгрегор — Мэйуэзер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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Источник: Мейвезер хочет поставить пять миллионов долларов на свою победу над МакГрегором

Источник: Мейвезер хочет поставить пять миллионов долларов на свою победу над МакГрегором

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