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24 августа 2017, 11:11 | Бокс | Спорт-Экспресс

Конор Макгрегор: Готов поставить свой гонорар на кон

Боец UFC Конор Макгрегор подтвердил, что готов поставить на себя 100 миллионов фунтов стерлингов перед поединком с Флойдом Мейвезером-младший.

Боец UFC <span class=error>Конор</span> Макгрегор подтвердил что готов поставить на себя 100 миллионов фунтов стерлингов перед поединком с <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младший.</nobr> Увеличить
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Об этом ирландец заявлял сам ранее неоднократно.

— Собираюсь ли я сделать ставку, как и обещал? Нет проблем, могу поставить свой гонорар, — цитирует The Mirror Макгрегора. — Вот так! Я собираюсь победить этого мальчика.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа.
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