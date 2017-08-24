Конор Макгрегор: Готов поставить свой гонорар на кон
Боец UFC Конор Макгрегор подтвердил, что готов поставить на себя 100 миллионов фунтов стерлингов перед поединком с Флойдом
Мейвезером-младший.
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Об этом ирландец заявлял сам ранее неоднократно.
— Собираюсь ли я сделать ставку, как и обещал? Нет проблем, могу поставить свой гонорар, — цитирует The Mirror Макгрегора. — Вот так! Я собираюсь победить этого мальчика.
Бой пройдет в
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