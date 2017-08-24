Конор Макгрегор: Я сломаю этого старика Мейвезера

Поединок пройдет по боксерским правилам в ночь с 26 на 27 августа.

— Я готов к 12 раундам, — цитирует The Mirror Макгрегора. — Сломаю этого старика. Он совершил большую ошибку. Мейвезер не продержится и двух раундов. Как бы он ни держал блок, я его пробью. Я серьезно отношусь к правилам игры и буду бороться со всем своим мастерством. Когда все закончится, мне даже будет грустно, потому что ему не следовало меня трогать. Он не соответствует моему уровню. Его уровень — четверть моего. Я уверен, что выиграю бой.

Он много играет на публику. В перерывах он показывает, что побеждает и никогда не демонстрирует поражение. Я же сосредоточен на поединке, а не на этих играх. Я могу биться по любым правилам. После победы над ним я буду соревноваться в обоих видах спорта. Возможно, я стану королем бокса и смешанных единоборств. Кто тогда бросит мне вызов? После победы я 20 секунд буду наслаждаться, а потом спрошу: «Кто следующий?» Буду искать конкурентов, потому что я еще молод.