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24 августа 2017, 11:11 | Бокс | Спорт-Экспресс

Конор Макгрегор: Я сломаю этого старика Мейвезера

Боец UFC Конор Макгрегор уверен, что победит Флойда Мейвезера-младшего в бою, который состоится на этой неделе в Лас-Вегасе.

Боец UFC <span class=error>Конор</span> Макгрегор уверен что победит <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> в бою который состоится на этой неделе в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Поединок пройдет по боксерским правилам в ночь с 26 на 27 августа.

— Я готов к 12 раундам, — цитирует The Mirror Макгрегора. — Сломаю этого старика. Он совершил большую ошибку. Мейвезер не продержится и двух раундов. Как бы он ни держал блок, я его пробью. Я серьезно отношусь к правилам игры и буду бороться со всем своим мастерством. Когда все закончится, мне даже будет грустно, потому что ему не следовало меня трогать. Он не соответствует моему уровню. Его уровень — четверть моего. Я уверен, что выиграю бой.

Он много играет на публику. В перерывах он показывает, что побеждает и никогда не демонстрирует поражение. Я же сосредоточен на поединке, а не на этих играх. Я могу биться по любым правилам. После победы над ним я буду соревноваться в обоих видах спорта. Возможно, я стану королем бокса и смешанных единоборств. Кто тогда бросит мне вызов? После победы я 20 секунд буду наслаждаться, а потом спрошу: «Кто следующий?» Буду искать конкурентов, потому что я еще молод.
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