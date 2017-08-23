Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор - Мэйуэзер

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«Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», — сообщил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».

Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России. Также поединок покажет «Первый канал».

Поединок Макгрегор — Мэйуэзер-младший пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.