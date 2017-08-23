Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор — Мэйуэзер
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет комментатором боя между американским боксером Флойдом
Мэйуэзером-младшим и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», — сообщил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».
Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России. Также поединок покажет «Первый канал».
Поединок Макгрегор —
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter