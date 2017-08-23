Американский журналист назвал победителя боя Мейвезер-МакГрегор

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«Я уверен, что МакГрегор нарушит правила в бою с Мейвезером. В чистом бою у него нет никаких шансов. Скорее всего, это произойдет в конце второго раунда. Все мы знаем имидж Конора. Он готов к огромным расходам и проблемам, которые могут возникнуть в случае такого решения. Первые два раунда МакГрегор продержится на энтузиазме, а дальше опыт Мейвезера возьмет свое.

Конор прекрасный шоумэн. Его эффектная дисквалификация поднимет его рейтинги и будет выгоднее для имиджа. В любом случае, мне интересно посмотреть этот поединок, — отметил Конор.

Ранее отец и тренер Мейвезера-младшего пригрозил МакГрегору судебным иском, если он нарушит правила в их боксерском бою.

Добавим, что президент UFC Дэна Уайт рассказал о наказании МакГрегору, если он в бою с Мейвезером-младшим применит запрещенный прием.