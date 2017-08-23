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https://sport.mail.ru/news/boxing/30773427/
23 августа 2017, 16:37 | Бокс | Vesti.kz

Американский журналист назвал победителя боя Мейвезер-МакГрегор

Обозреватель американских спортивных порталов KnucklesandGloves.com и TheFightCity.com Патрик Конор в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, почему самый кассовый боец UFC ирландец Конор МакГрегор победит 12-кратного чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего.

Поединок состоится 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Я уверен, что МакГрегор нарушит правила в бою с Мейвезером. В чистом бою у него нет никаких шансов. Скорее всего, это произойдет в конце второго раунда. Все мы знаем имидж Конора. Он готов к огромным расходам и проблемам, которые могут возникнуть в случае такого решения. Первые два раунда МакГрегор продержится на энтузиазме, а дальше опыт Мейвезера возьмет свое.

Конор прекрасный шоумэн. Его эффектная дисквалификация поднимет его рейтинги и будет выгоднее для имиджа. В любом случае, мне интересно посмотреть этот поединок, — отметил Конор.

Ранее отец и тренер Мейвезера-младшего пригрозил МакГрегору судебным иском, если он нарушит правила в их боксерском бою.

Добавим, что президент UFC Дэна Уайт рассказал о наказании МакГрегору, если он в бою с Мейвезером-младшим применит запрещенный прием.

Бой первого среднего веса Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа по правилам бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По данным Mirror, организаторы могут заработать на этом поединке больше 600 миллионов долларов, а сами бойцы получат около 100 миллионов каждый. При этом билеты на арену раскупаются куда хуже, чем ожидалось.
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