Американский журналист назвал победителя боя Мейвезер-МакГрегор
Обозреватель американских спортивных порталов KnucklesandGloves.com и TheFightCity.com Патрик Конор в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, почему самый кассовый боец UFC ирландец Конор МакГрегор победит 12-кратного чемпиона мира по боксу американца Флойда
Мейвезера-младшего.
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«Я уверен, что МакГрегор нарушит правила в бою с Мейвезером. В чистом бою у него нет никаких шансов. Скорее всего, это произойдет в конце второго раунда. Все мы знаем имидж Конора. Он готов к огромным расходам и проблемам, которые могут возникнуть в случае такого решения. Первые два раунда МакГрегор продержится на энтузиазме, а дальше опыт Мейвезера возьмет свое.
Конор прекрасный шоумэн. Его эффектная дисквалификация поднимет его рейтинги и будет выгоднее для имиджа. В любом случае, мне интересно посмотреть этот поединок, — отметил Конор.
Ранее отец и тренер
Добавим, что президент UFC Дэна Уайт рассказал о наказании МакГрегору, если он в бою с
Бой первого среднего веса Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа по правилам бокса на арене
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