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https://sport.mail.ru/news/boxing/30773417/
23 августа 2017, 16:28 | Бокс | Prosports.kz

Владимир Кличко: Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в преддверии боя по правилам бокса между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером подчеркнул, что ирландец кажется ему диким парнем.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> в преддверии боя по правилам бокса между <span class=error>Конором</span> Макгрегором и <span class=error>Флойдом</span> Мейвезером подчеркнул что ирландец кажется ему диким парнем<span>.</span> Увеличить
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«Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий. Ирландец напоминает мне ребят из фильма «Бойцовский клуб». Если говорить о Мейвезере, то он вызывает уважение, несмотря на то, как вы к нему относитесь. Достижения Флойда показывают, что он — спортсмен высокого уровня. Этот боксер заслужил свое место в истории. Несомненно, он будет включен в Зал славы, — приводит Boxing Scene слова Кличко.
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Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор — Мэйуэзер

Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор — Мэйуэзер

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет комментатором боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.
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