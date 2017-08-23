Владимир Кличко: Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в преддверии боя по правилам бокса между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером подчеркнул, что ирландец кажется ему диким парнем.
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«Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий. Ирландец напоминает мне ребят из фильма «Бойцовский клуб». Если говорить о Мейвезере, то он вызывает уважение, несмотря на то, как вы к нему относитесь. Достижения Флойда показывают, что он — спортсмен высокого уровня. Этот боксер заслужил свое место в истории. Несомненно, он будет включен в Зал славы, — приводит Boxing Scene слова Кличко.
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