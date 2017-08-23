Владимир Кличко: Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий

«Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий. Ирландец напоминает мне ребят из фильма «Бойцовский клуб». Если говорить о Мейвезере, то он вызывает уважение, несмотря на то, как вы к нему относитесь. Достижения Флойда показывают, что он — спортсмен высокого уровня. Этот боксер заслужил свое место в истории. Несомненно, он будет включен в Зал славы, — приводит Boxing Scene слова Кличко.