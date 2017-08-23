Поветкин: В допинг-скандалах виновата политика
Российский супертяжеловес Александр Поветкин считает, что массовость
допинг-скандалов, возникавших с российскими спортсменами в последние годы, обусловлена политикой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сам Поветкин оказался в центре допингового скандала и даже был исключён из рейтингов всех ведущих боксёрских организаций, однако на данный момент уже возвращён в рейтинги трёх из них.
«На мой взгляд, конечно, в скандалах виновата политика. Сколько себя помню, раньше редко кого обвиняли в допинге. А тут вдруг — бах, бах, бах… То одного дисквалифицируют, то второго. Запретили милдронат, или мельдоний. А это подпитка для сердца, которую российские спортсмены постоянно принимали.
Американцы прекрасно знают, что в России многие ребята тренируются с милдронатом, поэтому и запретили. Даже не выяснили, сколько он держится в организме человека и через какое время после окончания приёма он может быть обнаружен. В результате — скандалы на пустом месте. Точно так же, как и со мной произошло непонятно что», — цитирует Поветкина «Кировская правда».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter