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https://sport.mail.ru/news/boxing/30771840/
23 августа 2017, 14:48 | Бокс | Чемпионат.com

Поветкин: В допинг-скандалах виновата политика

Российский супертяжеловес Александр Поветкин считает, что массовость допинг-скандалов, возникавших с российскими спортсменами в последние годы, обусловлена политикой.

Российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> считает что массовость <nobr>допинг-скандалов</nobr> возникавших с российскими спортсменами в последние годы обусловлена политикой. Увеличить
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Сам Поветкин оказался в центре допингового скандала и даже был исключён из рейтингов всех ведущих боксёрских организаций, однако на данный момент уже возвращён в рейтинги трёх из них.

«На мой взгляд, конечно, в скандалах виновата политика. Сколько себя помню, раньше редко кого обвиняли в допинге. А тут вдруг — бах, бах, бах… То одного дисквалифицируют, то второго. Запретили милдронат, или мельдоний. А это подпитка для сердца, которую российские спортсмены постоянно принимали. Какой-то дополнительной силы или выносливости он не даёт. На Западе это лекарство не до конца изучили, но решили запретить. Сейчас, кстати, думают над тем, чтобы разрешить снова.

Американцы прекрасно знают, что в России многие ребята тренируются с милдронатом, поэтому и запретили. Даже не выяснили, сколько он держится в организме человека и через какое время после окончания приёма он может быть обнаружен. В результате — скандалы на пустом месте. Точно так же, как и со мной произошло непонятно что», — цитирует Поветкина «Кировская правда».
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