Мейвезер-младший: На этот раз я дам болельщикам хорошее шоу
Флойд
Мейвезер-младший уже прибыл в Лас-Вегас на поединок с Конором Макгрегором, запланированный на 26 августа.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По прибытии американец пообещал болельщикам зрелищный бой.
«Я делаю это для себя и для своей семьи, но я хочу показать отличное шоу. Все заслуживают хорошего шоу. Бой с Пакьяо не был достаточно захватывающим. Вина в этом не Пакьяо, но на этот раз я хочу дать болельщикам хорошее шоу», — цитирует Мейвезера Fightnews.
Бой Мейвезер — Макгрегор будет проходить по правилам бокса в весовой категории до 154 фунтов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter