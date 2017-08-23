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https://sport.mail.ru/news/boxing/30770491/
23 августа 2017, 13:10 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: На этот раз я дам болельщикам хорошее шоу

Флойд Мейвезер-младший уже прибыл в Лас-Вегас на поединок с Конором Макгрегором, запланированный на 26 августа.

<span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший </nobr>уже прибыл в <nobr>Лас-Вегас</nobr> на поединок с <span class=error>Конором</span> Макгрегором запланированный на 26 августа. Увеличить
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По прибытии американец пообещал болельщикам зрелищный бой.

«Я делаю это для себя и для своей семьи, но я хочу показать отличное шоу. Все заслуживают хорошего шоу. Бой с Пакьяо не был достаточно захватывающим. Вина в этом не Пакьяо, но на этот раз я хочу дать болельщикам хорошее шоу», — цитирует Мейвезера Fightnews.

Бой Мейвезер — Макгрегор будет проходить по правилам бокса в весовой категории до 154 фунтов.
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