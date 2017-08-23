Мейвезер-младший: На этот раз я дам болельщикам хорошее шоу

По прибытии американец пообещал болельщикам зрелищный бой.



«Я делаю это для себя и для своей семьи, но я хочу показать отличное шоу. Все заслуживают хорошего шоу. Бой с Пакьяо не был достаточно захватывающим. Вина в этом не Пакьяо, но на этот раз я хочу дать болельщикам хорошее шоу», — цитирует Мейвезера Fightnews.



Бой Мейвезер — Макгрегор будет проходить по правилам бокса в весовой категории до 154 фунтов.