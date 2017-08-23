Макгрегор: Пусть Мейвезер заткнётся и молится

Американец отметил, что, по его сведениям, на данный момент масса Конора составляет 164 фунта, и пригрозил ирландцу крупным штрафом, если тот не сделает вес.

Поединок между этими боксёрами состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Ему нужно заткнуться. Это глупость. Пусть он продолжает молиться о моём весе, моей усталости, о моём откате к худшей форме. Всё, что он делает, — молится, но он молится новому богу бокса», — цитирует Макгрегора MMA Junkie.