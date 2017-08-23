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https://sport.mail.ru/news/boxing/30765260/
23 августа 2017, 11:42 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер уверен, что у Макгрегора проблемы с лишним весом

26 августа в Лас-Вегасе пройдёт встреча между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

26 августа в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> пройдёт встреча между бывшим чемпионом мира по боксу <span class=error>Флойдом</span> Мейвезером и чемпионом UFC <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Увеличить
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Менее чем за неделю до боя американец выразил уверенность в том, что его соперник испытывает проблемы со сгонкой веса.

«Конор сейчас очень тяжёл. Я думаю, в нём сейчас 164 фунта, так что ему предстоит сбросить ещё 10 (10 фунтов — 4,5 кг. — Прим «Чемпионата»).

Он должен решить эту проблему, как это делают настоящие чемпионы. Ведь настоящие чемпионы очень дисциплинированны и ответственны, так что посмотрим. Если он не сделает вес, мы всё равно проведём бой, но он получит очень тяжёлый штраф, — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
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