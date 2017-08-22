Российские боксеры настроились на место в первой тройке ЧМ

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В составе команды на турнир отправилось 9 человек. Семь лицензий боксеры завоевали на прошедшем в Харькове чемпионате Европы: Василий Егоров (49 кг), Габил Мамедов (60), Сергей Собылинский (69), Петр Хамуков (75), Муслим Гаджимагомедов (81), Евгений Тищенко (91) и Максим Бабанин (свыше 91). Персональную лицензию получил победитель последнего чемпионата мира в Дохе Виталий Дунайцев (64). Еще один россиянин Тамир Галанов, не сумевший взять путевку в Харькове, получил лицензию от Европейской конфедерации бокса. Всего в чемпионате примут участие 279 боксеров из 85 стран.

ДЕБЮТ КРАВЦОВА

Команда готовилась к соревнованиям под руководством нового главного тренера Эдуарда Кравцова и провела сборы в Кисловодске и на подмосковной базе «Озеро Круглое». Заключительные спарринги состоялись на днях, и, судя по ним, спортсмены находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии. Поэтому одной из интриг турнира будет то, как проведет свой дебют Кравцов — с одной стороны, времени на подготовку у него было не так много, с другой, проделана работа, которая даст ответ на вопрос: правильно ли выбрано направление развития.

— Процентов на 70−80 ребята программу выполнили, — отметил Кравцов в интервью «СЭ». — Все едут на турнир готовые, а главное — живые и здоровые. Микротравмы есть, но не думаю, что они каким-то образом могут повлиять на результат. Мы залатали те дыры, которые были в подготовке команды. Думаю, что в этом плане у нас 100 процентов позитивный результат. Времени было немного, но я думаю, что по готовности ребята сейчас лучше, чем были на прошедшем чемпионате Европы. У ребят есть индивидуальный план, от которого во многом будет зависеть их дальнейшее пребывание в команде в качестве лидеров.

Задачи перед командой будут стоять высокие — в общекомандном зачете нужно попадать в тройку.

— Сборная находится в очень хорошем физическом состоянии. На чемпионат едем в позитивном настроении, — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, которого цитирует ТАСС. — Задача сборной — занять второе или третье общекомандное место. Три золотые медали завоевать реально.

АВТОМОБИЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

За несколько дней до отъезда команды стало известно, что победителям главного старта сезона достанутся ценные призы от федерации.

— За золото ребята получат автомобиль, — напомнил Кремлев, — а за серебро денежное вознаграждение, как это было на чемпионате Европы. Но ребята сами мотивированы, они представляют страну — они же не за деньги это делают. Для них это честь и гордость. Они попали в сборную и борются, чтобы быть лучшими.

Самым титулованным в составе команды является Евгений Тищенко, ставший год назад олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.

— Сделали акцент на работу над выносливостью, — рассказал боксер. — Да и в целом проделали большой объем работы, особенно в Кисловодске, пытаясь повысить функциональные возможности организма. У нас были долгие тренировки — по две в день, каждая порядка двух с половиной часов. Насколько получилось — покажет ринг. На мой взгляд, команда готова хорошо, все отправляются в Гамбург с хорошим настроением. Сейчас, наверное, сложнее немного себя мотивировать, чем два года назад. Все-таки тогда был олимпийский цикл, мы понимали, ради чего все. И в Дохе мне нужно было только золото, чтобы отобраться на Игры в Рио. Но и сейчас со спортивной точки зрения это будет интересно, думаю, любители бокса ждут многих поединков.

В целом действительно конкуренция в Гамбурге ожидается неплохая. Многие команды обновили свой состав, и мы увидим на ринге голодных до побед спортсменов. Хотя и оставшиеся фавориты прошлых лет не захотят уступать свои позиции. Сборная России может рассчитывать на несколько медалей, в том числе высшего достоинства. Если лидеры российской команды в оптимальной форме, то соперникам придется нелегко.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

25 августа. Предварительные раунды. Весовые категории до 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг, 91 кг.

26 августа. Предварительный раунды. Весовые категории до 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг, свыше 91 кг.

27 августа. Предварительные раунды. Весовые категории до 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг, 91 кг.

28 августа. Предварительный раунды. Весовые категории до 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг, свыше 91 кг.

29 августа. Четвертьфиналы. Все весовые категории

30 августа. День отдыха.

31 августа. Полуфиналы. Весовые категории до 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг, 91 кг.

1 сентября. Полуфиналы. Весовые категории до 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг, свыше 91 кг.

2 сентября. Финалы. Все весовые категории.