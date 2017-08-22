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https://sport.mail.ru/news/boxing/30763457/
22 августа 2017, 19:55 | Бокс | Sports.kz

Абсолютного чемпиона мира обязали провести бой с уроженцем Казахстана

Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала проведение поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и официальным претендентом на пояс IBF россиянином Сергеем Липинцом.

Команды боксёров должны договориться об организации поединка до 17 сентября. Если к этой дате стороны не придут к соглашению, IBF назначит промоутерские торги, сообщает Boxingnews24.

Ожидается, что Кроуфорд может отказаться от проведения встречи с Липинцом и сменит весовую категорию. В минувшие выходные американец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, нокаутировав Джулиуса Индонго.

Что касается Липинца, то он предыдущую встречу провёл в марте этого года, нокаутировав Кларенса Бута.

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