Абсолютного чемпиона мира обязали провести бой с уроженцем Казахстана

Команды боксёров должны договориться об организации поединка до 17 сентября. Если к этой дате стороны не придут к соглашению, IBF назначит промоутерские торги, сообщает Boxingnews24.



Ожидается, что Кроуфорд может отказаться от проведения встречи с Липинцом и сменит весовую категорию. В минувшие выходные американец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, нокаутировав Джулиуса Индонго.



Что касается Липинца, то он предыдущую встречу провёл в марте этого года, нокаутировав Кларенса Бута.