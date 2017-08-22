Монро назвал «Канело» своим любимым бойцом и объяснил, почему ждет его победы над Головкиным

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Вилли Монро-младший (21−2, 6 КО) поделился мнением о поединке между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе.

Сам Монро в этот же день, но уже в Лондоне на Copper Box Arena, во второй раз попытается завоевать чемпионский титул. Его соперником будет британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе. Победитель этого противостояния, потенциально, получит шанс встретиться с сильнейшим в паре Головкин — «Канело».

«Не буду врать, я с нетерпением жду боя Головкин — Альварес. Я боец, но также являюсь и фанатом. Я смотрю на них обоих как на великих боксеров. После того, как я побью Билли Джо Сондерса, я буду сидеть с титулом WBO на своем пояса, будто маленький ребенок, и смотреть их поединок.

Я пока не определился (относительно победителя), потому что я хотел бы сразиться с одним из этих парней. Но я думаю, что у «Канело» есть все необходимое, чтобы победить Головкина. Конечно, часть меня хочет, чтобы Головкин победил, и тогда я с могу взять реванш. Я хочу поквитаться с ним. С другой стороны я хочу, чтобы победил «Канело», потому что он один из моих любимых бойцов и я бы хотел сразиться с ним. Очевидно, что бой с «Канело» принесет мне больше денег, но я хочу и поквитаться с Головкиным, — заявил Монро-младший, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Монро встречался с Головкиным в мае 2015 года и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. Для американца это поражение стало первым досрочным в карьере.