Головкин понимает важность боя с «Канело»

«Я понимаю ситуацию. Каждый день я усердно тренируюсь ради 16 сентября. #CaneloGGG #BigDramaShow», — написал Головкин в твиттере.



Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.