Головкин понимает важность боя с «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), который станет самым важным в его карьере, сообщает Sports.kz.
«Я понимаю ситуацию. Каждый день я усердно тренируюсь ради 16 сентября. #CaneloGGG #BigDramaShow», — написал Головкин в твиттере.
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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