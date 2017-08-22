Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30752670/
22 августа 2017, 0:11 | Бокс | Sports.kz

Головкин понимает важность боя с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), который станет самым важным в его карьере, сообщает Sports.kz.

«Я понимаю ситуацию. Каждый день я усердно тренируюсь ради 16 сентября. #CaneloGGG #BigDramaShow», — написал Головкин в твиттере.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Экс-соперник Головкина хочет реванша

Экс-соперник Головкина хочет реванша

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Габриэль Росадо (23−11, 13 КО) признался, что хотел бы вновь встретиться на ринге с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
21 августа

Известный телекомментатор отметил фаворита боя Головкин - Альварес

Санчес назвал главное преимущество Головкина над «Канело»

Григорий Стангрит: «В равном бою с u201eКанелоu201c победу Головкину могут не отдать»