Чемпион мира по боксу Джошуа готов провести поединок с бойцом ММА

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«Мне нравится драться, я бы поучаствовал в таком бое, — сказал 27-летний Джошуа. — Единственное условие — чтобы бой проходил без болевых и удушающих приемов. Я не могу победить кого-то таким образом, у меня не было времени, чтобы выучить эту технику боя, но зато они [соперники] могли бы делать все остальное — бить ногами, локтями, укусить. Это было бы интересно».

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг. Джошуа не знает поражений — 19 побед (все — нокаутом).