Чемпион мира по боксу Джошуа готов провести поединок с бойцом ММА
ТАСС, 21 августа. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладатель титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британец Энтони Джошуа готов провести поединок с бойцом, специализирующимся на смешанных единоборствах (ММА). Слова Джошуа приводит
Би-би-си.
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«Мне нравится драться, я бы поучаствовал в таком бое, — сказал 27-летний Джошуа. — Единственное условие — чтобы бой проходил без болевых и удушающих приемов. Я не могу победить
29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг. Джошуа не знает поражений — 19 побед (все — нокаутом).
Боксеры редко проводят поединки с бойцами ММА
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