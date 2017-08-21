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https://sport.mail.ru/news/boxing/30750668/
21 августа 2017, 19:55 | Бокс | ТАСС

Чемпион мира по боксу Джошуа готов провести поединок с бойцом ММА

ТАСС, 21 августа. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладатель титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британец Энтони Джошуа готов провести поединок с бойцом, специализирующимся на смешанных единоборствах (ММА). Слова Джошуа приводит Би-би-си.

Британец является чемпионом мира по версии IBF и обладатель титула <span class=error>суперчемпиона</span> мира по версии WBA. Увеличить
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«Мне нравится драться, я бы поучаствовал в таком бое, — сказал 27-летний Джошуа. — Единственное условие — чтобы бой проходил без болевых и удушающих приемов. Я не могу победить кого-то таким образом, у меня не было времени, чтобы выучить эту технику боя, но зато они [соперники] могли бы делать все остальное — бить ногами, локтями, укусить. Это было бы интересно».

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг. Джошуа не знает поражений — 19 побед (все — нокаутом).

Боксеры редко проводят поединки с бойцами ММА из-за отсутствия зрительского интереса и разницы в техниках ведения поединка. Одним из самых известных боев между профессиональными боксерами и бойцами единоборств прошел в 1976 году в Токио между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям американцем Мохаммедом Али и японским рестлером Антонио Иноки и завершился вничью. 26 августа текущего года в Лас-Вегасе пройдет еще один поединок между боксером и бойцом смешанных единоборств — бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер проведет бой по правилам бокса с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором.
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