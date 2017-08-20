Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первую строчку занимает кубинец Луис Ортис, вторую — еще один россиянин Александр Устинов, третью — Фрес Окендо (Пуэрто-Рико). Суперчемпионом мира по данной версии является британец Энтони Джошуа.

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). 17 июля он вошел в число «чистых» боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).