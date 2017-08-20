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https://sport.mail.ru/news/boxing/30739948/
20 августа 2017, 20:06 | Бокс | ТАСС

Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA

ТАСС, 20 августа. Россиянин Александр Поветкин поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге тяжеловесов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Первую строчку занимает кубинец <span class=error>Луис</span> <span class=error>Ортис</span> вторую — еще один россиянин Александр <span class=error>Устинов</span>. Увеличить
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Первую строчку занимает кубинец Луис Ортис, вторую — еще один россиянин Александр Устинов, третью — Фрес Окендо (Пуэрто-Рико). Суперчемпионом мира по данной версии является британец Энтони Джошуа.

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). 17 июля он вошел в число «чистых» боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года — претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO сперва отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги.
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Поветкин отсутствует в рейтинге WBC за август

Поветкин отсутствует в рейтинге WBC за август

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин не включен в августовский рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщается в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.
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