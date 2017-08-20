Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA
ТАСС, 20 августа. Россиянин Александр Поветкин поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге тяжеловесов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
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Первую строчку занимает кубинец Луис Ортис, вторую — еще один россиянин Александр Устинов, третью — Фрес Окендо (Пуэрто-Рико). Суперчемпионом мира по данной версии является британец Энтони Джошуа.
В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). 17 июля он вошел в число «чистых» боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в
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