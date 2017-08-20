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https://sport.mail.ru/news/boxing/30737611/
20 августа 2017, 12:06 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Мы не должны позволить Альваресу провести 12 раундов

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), заявил, что его подопечный в предстоящем бою с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) не должен позволить оппоненту пройти все 12 раундов поединка. По словам Санчеса, это может помочь Канело одержать победу благодаря благосклонности судей.

«Учитывая то, что происходило в поединках с участием Канело в прошлом, то о судьях нужно переживать. Мы не должны позволить Альваресу пройти все 12 раундов, если это случится, то это будет только наша вина», — приводит слова Санчеса BoxingScene.

Встреча между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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