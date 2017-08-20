Абель Санчес: Мы не должны позволить Альваресу провести 12 раундов

«Учитывая то, что происходило в поединках с участием Канело в прошлом, то о судьях нужно переживать. Мы не должны позволить Альваресу пройти все 12 раундов, если это случится, то это будет только наша вина», — приводит слова Санчеса BoxingScene.



Встреча между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.