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20 августа 2017, 12:05 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ахмедов завоевал «молодежный пояс» WBC

Он отправил соперника в нокаут.

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов завоевал пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, сообщается в его группе ВКонтакте.

Соперником 22-летнего Ахмедова по бою, который прошел в полутяжелом весе, стал непобежденный 23-летний американец Кертис Хилл-младший. Поединок состоялся в Остине (штат Техас, США).

Бой был рассчитан на десять раундов, но уже в четвертом Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут.

Для Ахмедова этот бой стал восьмым на профессиональном ринге, шестую победу боксер, не знающий поражений, одержал нокаутом.

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