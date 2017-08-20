Казахстанский боксер Ахмедов завоевал «молодежный пояс» WBC
Он отправил соперника в нокаут.
Казахстанский
Соперником 22-летнего Ахмедова по бою, который прошел в полутяжелом весе, стал непобежденный 23-летний американец Кертис
Бой был рассчитан на десять раундов, но уже в четвертом Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут.
Для Ахмедова этот бой стал восьмым на профессиональном ринге, шестую победу боксер, не знающий поражений, одержал нокаутом.
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