Казахстанский боксер Ахмедов завоевал «молодежный пояс» WBC

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов завоевал пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, сообщается в его группе ВКонтакте.

Соперником 22-летнего Ахмедова по бою, который прошел в полутяжелом весе, стал непобежденный 23-летний американец Кертис Хилл-младший. Поединок состоялся в Остине (штат Техас, США).

Бой был рассчитан на десять раундов, но уже в четвертом Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут.

Для Ахмедова этот бой стал восьмым на профессиональном ринге, шестую победу боксер, не знающий поражений, одержал нокаутом.