Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок, состоявшийся в субботу в Линкольне (Небраска, США), завершился победой 29-летнего американца нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Кроуфорд, одержавший 32 победы (23 нокаутом) на профессиональном ринге в 32 боях, защитил пояса чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы чемпиона по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Для 34-летнего Идонго, который до этого поединка имел в активе 22 победы в 22 боях, поражение от Кроуфорда стало первым в карьере.

В рамках боксерского вечера в Линкольне украинец Александр Гвоздик техническим нокаутом в шестом раунде нанес поражение американцу Крэйгу Бейкеру. 30-летний уроженец Харькова одержал 14-ю победу в 14 поединках.