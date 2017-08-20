Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг
МОСКВА, 20 авг —
Р-Спорт. Американец Теренс Кроуфорд одержал победу нокаутом над представителем Намибии Джулиусом Идонго и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг).
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Поединок, состоявшийся в субботу в Линкольне (Небраска, США), завершился победой 29-летнего американца нокаутом в третьем раунде.
Таким образом, Кроуфорд, одержавший 32 победы (23 нокаутом) на профессиональном ринге в 32 боях, защитил пояса чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы чемпиона по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Для 34-летнего Идонго, который до этого поединка имел в активе 22 победы в 22 боях, поражение от Кроуфорда стало первым в карьере.
В рамках боксерского вечера в Линкольне украинец Александр Гвоздик техническим нокаутом в шестом раунде нанес поражение американцу Крэйгу Бейкеру. 30-летний уроженец Харькова одержал 14-ю победу в 14 поединках.
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