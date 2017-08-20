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https://sport.mail.ru/news/boxing/30736366/
20 августа 2017, 12:03 | Бокс | Sports.kz

За счет чего «Канело» может победить Головкина

Журналист Boxing247.com Пол Штраус обратил внимание на важный, по его мнению, аспект предстоящего поединка Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«В этом бою никто не будет бегать: двигаться — да, но не бегать. Но ни один из боксеров не поникнет после первого пропущенного тяжелого удара, потому что знает, что их будет еще много. Абель Санчес, тренирующий GGG, говорил, что допускает нокдауны, потому что оба боксера сильно бьют и неизбежно нанесут урон друг другу. Реальная же разница между Головкиным и “Канело” — использование движений головой. GGG всегда настигал своих соперников, потому что те были статичными, а вот с Джейкобсом этого сделать не удалось. Это может быть ключом к победе “Канело”. Он часто демонстрировал подобный талант, когда это действительно было необходимо», — пишет автор.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекеры предлагают на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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