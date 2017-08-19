Коточигов одержал пятую победу на профи-ринге
В Сухуме проходит первый в истории Абхазии вечер профессионального бокса под названием «Рождение Чемпионов», сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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В рамках данного шоу свой бой провел казахстанский боксер Виктор Коточигов. Его соперником стал россиянин Олег Яценко.
Поединок продлился все отведенные на него шесть раундов и завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.
Всего на счету 24-летнего Коточигова пять побед (2КО) в пяти поединках на
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