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https://sport.mail.ru/news/boxing/30735205/
19 августа 2017, 22:20 | Бокс | Sports.kz

Коточигов одержал пятую победу на профи-ринге

В Сухуме проходит первый в истории Абхазии вечер профессионального бокса под названием «Рождение Чемпионов», сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В <span class=error>Сухуме</span> проходит первый в истории Абхазии вечер профессионального бокса под названием Рождение Чемпионов сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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В рамках данного шоу свой бой провел казахстанский боксер Виктор Коточигов. Его соперником стал россиянин Олег Яценко.

Поединок продлился все отведенные на него шесть раундов и завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.

Всего на счету 24-летнего Коточигова пять побед (2КО) в пяти поединках на профи-ринге.

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