Коточигов одержал пятую победу на профи-ринге

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В рамках данного шоу свой бой провел казахстанский боксер Виктор Коточигов. Его соперником стал россиянин Олег Яценко.



Поединок продлился все отведенные на него шесть раундов и завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.



Всего на счету 24-летнего Коточигова пять побед (2КО) в пяти поединках на профи-ринге.