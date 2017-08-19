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https://sport.mail.ru/news/boxing/30734938/
19 августа 2017, 19:59 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина хочет реванша

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Габриэль Росадо (23−11, 13 КО) признался, что хотел бы вновь встретиться на ринге с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.

Бывший соперник Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Габриэль <span class=error>Росадо</span> (23−11 13 КО) признался что хотел бы вновь встретиться на ринге с казахстанским боксером сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Конечно, я хочу реванша с GGG! Я стал лучше, мне нужен следующий шаг. Также я хотел бы снова подраться с Питером Куиллином и Давидом Лемье, — сказал Росадо.

Напомним, бой Головкин — Росадо состоялся в январе 2013 года и завершился победой GGG техническим нокаутом в седьмом раунде.

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