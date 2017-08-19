Экс-соперник Головкина хочет реванша
Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Габриэль Росадо (23−11, 13 КО) признался, что хотел бы вновь встретиться на ринге с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Конечно, я хочу реванша с GGG! Я стал лучше, мне нужен следующий шаг. Также я хотел бы снова подраться с Питером Куиллином и Давидом Лемье, — сказал Росадо.
Напомним, бой Головкин — Росадо состоялся в январе 2013 года и завершился победой GGG техническим нокаутом в седьмом раунде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter