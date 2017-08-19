Экс-соперник Головкина хочет реванша

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— Конечно, я хочу реванша с GGG! Я стал лучше, мне нужен следующий шаг. Также я хотел бы снова подраться с Питером Куиллином и Давидом Лемье, — сказал Росадо.



Напомним, бой Головкин — Росадо состоялся в январе 2013 года и завершился победой GGG техническим нокаутом в седьмом раунде.