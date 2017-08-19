Кыргызали дважды отправил соперника в нокдаун и одержал победу в Абхазии
В Сухуме проходит первый в истории Абхазии вечер профессионального бокса под названием «Рождение Чемпионов», сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
В рамках данного вечера свой бой провел 20-летний казахстанский боксер Жаксылык Кыргызали (1−2, 1КО). Его соперником по 4-раундовому поединку в среднем весе (72,6 кг) стал россиянин Замир Зекашев (2−10−3).
Отправивший по ходу боя своего соперника два раза в нокдаун Жаксылык одержал победу единогласным решением судей.
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