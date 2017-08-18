Джошуа: Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиями WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа, признал, что недавний уход Владимира Кличко из большого спорта, стал для него разочарованием.
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«Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием. Глубоко в душе я понимал, что он не будет боксировать вновь. Но он не раз упоминал о том, как он одержим тем, чтобы снова стать чемпионом мира. Я со своей стороны дал ясно понять, что готов к бою и если он согласен, то мы устроим поединок. Я думал, что его решение это 50 на 50, но чувствовал, что он не захочет второго боя. Но я уверен, что у него в запасе было ещё пару хороших боёв», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Встреча между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялась 29 апреля, тогда британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.
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