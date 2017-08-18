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https://sport.mail.ru/news/boxing/30729702/
18 августа 2017, 22:00 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиями WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа, признал, что недавний уход Владимира Кличко из большого спорта, стал для него разочарованием.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием. Глубоко в душе я понимал, что он не будет боксировать вновь. Но он не раз упоминал о том, как он одержим тем, чтобы снова стать чемпионом мира. Я со своей стороны дал ясно понять, что готов к бою и если он согласен, то мы устроим поединок. Я думал, что его решение это 50 на 50, но чувствовал, что он не захочет второго боя. Но я уверен, что у него в запасе было ещё пару хороших боёв», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Встреча между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялась 29 апреля, тогда британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.
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