Промоутер Ислама: Многие топовые боксеры избегают и боятся Каната

— Мы начали тренировочный процесс в Алматы. Мы специально поехали в горы. Сейчас Канат готов ко всем 12 раундам. Он в отличном состоянии. Что касается, нокаута, о котором Вы говорите, то такое случается почти на каждой тренировке, — отметил Лопес на вопрос о том, что Ислам отправил в нокаут спарринг-партнера.

— Есть мнение, что у Каната нет панчерского удара в отличие от олимпийского бокса. Что Вы думаете об этом?

— Надо понимать, что это профессиональный бокс. Если в любительском боксе всего три раунда и агрессивным нужно быть всегда, то в профессиональном —раундов больше и нужно экономить силы. Ведь не факт, что победа будет быстрой и можно устать раньше времени.

— Когда Канат встретиться с топовыми боксерами?

— Мы не можем сказать. Многие избегают встречи с ним, боятся, особенно, когда Канат в форме. Мы говорили с командой Эрисланди Лары. Мы готовы драться с большими именами. Моя мечта — сделать казаха чемпионом мира. Я приметил шесть боксеров, которых хочу продвигать.

Если связываться с Флойдом Мейвезером, то все должно быть по его правилам: его город, его казино, его судьи. Все решают деньги. Мы хотим также выставлять условия. Мы общались с Бобом Арумом, он предложил хорошие деньги. Один-два боя. Есть победы, будут деньги, нет — не будет денег.

— Говорят про возможный бой Каната с Ларой.

— Мы готовы к этому бою. Но хотят ли они этой встречи? Если боксер выйдет выиграть у Каната по очкам, то ты окажешься в нокауте.

Бой Ислам — Кук станет главным событием вечера бокса, который пройдет 9 сентября и закроет международную выставку EXPO-2017.

По словам Лопеса, бой Ислам — Кук вызвал интерес и в Китае, где родился казахстанский боксер и под флагом которого в 2008 году он выиграл «бронзу» Олимпиады. Промоутер сообщил, что было запрошено три тысячи билетов.