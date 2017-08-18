Сахарок. Шейн Мозли ушёл из бокса

16 августа боксёрский мир облетела весть о том, что перчатки на гвоздь решил повесить 45-летний бывший чемпион мира в лёгком, полусреднем и первом среднем весах Шейн «Шугар» Мозли. Этот боец в своё время являлся одним из символов мирового профи-бокса. Его послужному списку могут позавидовать многие, даже весьма известные боксёры. За свою долгую профи-карьеру Мозли повстречался с огромным количеством чемпионов мира, многие из которых были соперниками звёздного, а то и суперзвёздного уровня. По перечню оппозиции Шейна можно назвать легковесным аналогом тяжеловеса Эвандера Холифилда. За всё эти годы Мозли довелось пережить как большие взлёты, так и болезненные падения.

За более чем 100-летнее существование профессионального бокса в его нынешнем виде было немало бойцов с прозвищем Шугар (Сахарок). Но подлинными среди них считаются лишь легендарные Шугар Рэй Робинсон, Шугар Рэй Леонард, а также, к огромной чести для него, Шугар Шейн Мозли. Одно время он даже обосновался на самой верхушке рейтинга лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса по версии журнала The Ring, что является высшим признанием для любого профи-боксёра. И вот теперь Шугар Шейн Мозли, похоже, уже окончательно решил уйти на покой.

Период становления будущей звезды ринга

Шейн Данте Мозли родился 7 сентября 1971 года в местечке Линвуд в Калифорнии. Его отец, Джек Мозли, в своё время немного боксировавший по любителям, прививал любовь сына к боксу с малых лет. Кумирами маленького Шейна были блиставшие в то время на ринге Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард и Ричи Сандовал. Но прозвище Шугар появилось у нашего героя ещё до начала его занятий боксом. «Один из моих друзей, как-то сказал, что я столь же сладок, как сахар», — вспоминает он. В боксёрский зал Шейна привёл отец, который с того времени на много лет стал его личным наставником.



И уже спустя год паренёк праздновал свой первый серьёзный успех, выиграв турнир «Золотые перчатки» штата Калифорния. Мозли имел врождённый талант к боксу — он был очень быстр, резок, обладал высочайшей ручной скоростью, поразительной координацией и жёстким ударом. Фирменным его оружием были затяжные серии ударов, которые он наносил с высочайшей скорострельностью и под разными, подчас невообразимыми углами.



В 13 лет он победил некоего многообещающего паренька из другого калифорнийского города Оскара де ла Хойю. А уже в 15 лет спарринговал с такими чемпионами мира как Хулио Сезар Чавес, Азума Нельсон и Зак Падилья. В те подростковые годы Шейн имел статус вундеркинда от бокса. Помимо выдающихся физических качеств Мозли также обладал и отличными психологическими характеристиками.



Парень был смел, настойчив, уверен в себе, а его хладнокровности и выдержке могли позавидовать многие. К тому же Шейна невозможно было запугать. В то же время сам он всегда был улыбчив и скромен, а к соперниками относился корректно и уважительно. Подобная линия поведения оставалась характерной чертой Мозли на всём протяжении его карьеры. В отличие от многих своих коллег Шейн почти никогда не был дерзок по отношению к оппонентам, не позволял себе оскорблять и унижать их.

Разбитая олимпийская мечта и старт в профи

В период любительской карьеры Мозли трижды становился победителем чемпионата страны, в 1989 году завоевал серебряную медаль на юношеском первенстве мира в Пуэрто-Рико, а в 1990-м стал бронзовым медалистом Игр Доброй воли в Сиэтле. Большинством специалистов Шейн рассматривался в качестве главного фаворита в первом полусреднем весе на поездку на Олимпийские игры 1992 года в Барселону от США. Но в национальном отборочном турнире Мозли неожиданно проиграл высоченному оппоненту Вернону Форресту и попрощался с олимпийской мечтой. Шейн завершил выступления на аматорском ринге с послужным списком в 250 побед и 16 поражений, и дебютировал в профи в феврале 1993 года.



К сожалению, Шейн с отцом ошиблись с выбором первого промоутёра, которым стал малоизвестный и не обладающий большим влиянием в боксёрской среде Патрик Ортис. Несмотря не впечатляющую демонстрацию своих способностей на ринге, в первые годы карьера Шейна топталась на месте. Из 23 боёв, которые Мозли провёл на пути к своему первому поединку за мировой титул, лишь один его оппонент смог дотянуть до финального гонга, все остальные же были остановлены досрочно и преимущественно в стартовых раундах. Одного из противников Шейн даже сумел нокаутировать джебом. Его стиль ведения боя был искромётным и динамичным. Мозли говорит, что в детстве он был фанатом Брюса Ли. Поэтому не удивительно, что и на ринге Шейн дрался в манере, чем-то похожей на действия кумира его юности.

Начало чемпионского пути и первый супербой с де ла Хойей

Топтание на месте длилось в карьере Мозли до 1996 года, когда подошёл к концу его контракт с Ортисом. Из-за слабого менеджмента Шейн выходил на ринг гораздо реже, чем это полагается для многообещающего проспекта, к тому же получая за каждый бой в среднем всего 2,5 тыс. долларов. Затем он подписал контракт с довольно влиятельным промоутёром Седриком Кушнером, после чего стал чаще выходить на ринг, получать значительно большие гонорары, а также начал появляться на национальном телевидении.



И уже в августе 1997 года Мозли вышел на бой против действующего чемпиона мира IBF в лёгком весе Филиппа Холидея, который представлял Южную Африку, но проживал в Австралии. Страдая накануне боя от расстройства желудка, Шейн всё же нашёл в себе силы одолеть белого южноафриканца единогласным решением судей, хотя та победа не очень впечатлила многих специалистов. Настоящее признание пришло к Мозли лишь после третьей защиты мирового титула, в которой он камня на камне не оставил от известного пуэрториканского трёхкратного экс-чемпиона мира Джона Молины.



Завоёванное в бою против Холидея звание чемпиона мира в лёгком весе Шейн успешно отстоял 8 раз, одержав над всеми своими оппонентами досрочные победы. К сожалению, по независящим от него причинам Мозли так и не сумел встретиться с такими тогдашними легковесами чемпионского уровня, как Стиви Джонстон, Орзубек Назаров, Артуро Гатти и Айвен Робинсон. По большей части боксёры топового уровня попросту не желали выходить на ринг против суперталантливого грозного молодого чемпиона IBF. Во второй половине 1999 года Шейн принял решение перебраться сразу в полусредний вес, минуя первый полусредний, в котором в то время чемпионил российский австралиец Костя Цзю.



Там он вышел против суперзвёздного «Золотого мальчика» Оскара де ла Хойи, владевшего поясом чемпиона мира WBC. Схватка двух мегаталантов выдалась поистине феерической. Соперники работали очень стильно и технично, все 12 раундов поддерживая высокий темп и действуя на космических скоростях. В первой половине боя лучше выглядел де ла Хойя, а вторая осталась за Шейном, который в итоге и одержал победу раздельным решением судей (116−112, 115−113, 113−115). Трансляция схватки на PPV собрала 590 тысяч платных подписок и, как следствие, $ 29,5 млн. Гонорар Мозли составил $ 4,5 млн, а де ла Хойя заработал $ 17 млн. Позднее этот поединок был признан журналом The Ring «Событием 2000 года».

Поражения от старого обидчика

От немедленного рематча Оскар отказался, и Шейн начал проводить защиты нового титула. На протяжении года он нокаутировал одного за другим трёх сильных оппонентов. Именно в этом промежутке времени Мозли признавался бойцом № 1 P4P журналом The Ring. В январе 2002-го он вышел в ринг против своего старого знакомого Вернона Форреста. Последний ради поединка с Шейном даже оставил вакантным мировой титул IBF, поскольку эта организация отказалась санкционировать объединительный бой. Схватка двух непобеждённых чемпионов ожидалась с огромным интересом, но фаворитом в ней всё же рассматривался Мозли. К сожалению для Шейна Форрест явился для него тем оппонентом, стиль которого представлял наибольшее неудобство.



Мозли не удалось поквитаться с обидчиком, который десять лет назад преградил ему путь на Олимпийские игры. Более того, длинный для этого веса Форрест сполна воспользовался изъяном Мозли в защите в виде дыры под правый прямой. «Гадюка» раз за разом пробивал свой коронный длинный кросс справа и уже во 2-м раунде Шейн оказался в тяжелейшем положении. Он дважды падал на пол от разящих ударов Форреста и сумел достоять до гонга только благодаря огромной силе воли. Это были первые нокдауны в карьере Шейна. Он не сумел как следует восстановиться до конца боя и проиграл его со счётом 108−118, 108−117 и 110−115. Спустя шесть месяцев состоялся реванш, в котором Мозли снова проиграл своей немезиде, но на этот раз без падений и более близким единогласным решением судей (111−117, 112−116 и 113−115).

Рематч с де ла Хойей, допинговый скандал и поражения Райту

После этого болезненного поворота в его карьере Шейн принял решение подняться в первый средний вес, где провёл второй поединок с Оскаром де ла Хойей. Бой вызвал небывалый ажиотаж у публики. Трансляция PPV собрала 950 тысяч подписок, что принесло доход в размере $ 48,4 млн. Гонорар де ла Хойи составил $ 12 млн, Мозли же получил $ 4,25 млн. На кону стояли мировые титулы WBC и WBA, которыми владел «Золотой мальчик». Как и в их первом бою, противостояние получилось захватывающим и динамичным. Поединок выдался равным, и когда Мозли получил победу единогласным решением с идентичным счётом 115−113, то нашлось немало противников такого вердикта. Как бы там ни было, но Мозли стал чемпионом мира в третьем для него весе.



В конце того же 2003 года Шейн признался, что пользовался услугами фармакологической лаборатории BALCO, которая поставляла многим известным спортсменам запрещённые препараты. В допинговом скандале кроме Мозли оказались замешаны некоторые игроки в бейсбол и американский футбол, а также легкоатлеты, в числе которых оказалась и знаменитая американская бегунья на короткие дистанции Марион Джонс. Тем не менее, факт использования Шейном стероидов официально доказан не был и чемпионских поясов его не лишили.



Но уже в следующем бою он сам их потерял, уступив в объединительной схватке единогласным судейским решением (112−116 и 111−117 дважды) очень мастеровитому джебберу-заблочнику Винки Райту, который к тому же являлся левшой. После этого Шейн принял непростое решение отказаться от тренерских услуг своего отца Джека и избрал себе в наставники известного специалиста Джо Гуссена. В немедленном рематче Мозли смотрелся лучше, но всё равно по итогам равного боя потерпел поражение решением большинства судей (114−114 и 113−115 дважды).

Победы над Варгасом и проигрыш Котто

В 2006 году Шейн провёл две схватки с ещё одной звездой ринга — популярным мексикано-американцем Фернандо Варгасом. Первый поединок проходил в равной борьбе, пока в 10-м раунде Варгас не был снят с боя рефери из-за огромной гематомы над левым глазом. А в немедленном рематче доминирование Мозли было тотальным. Эффектную точку в 6-м раунде поставил его сокрушительный левый хук. Это поражения фактически предопределило завершение боксёрской карьеры Варгаса. Затем Шейн, победив в начале 2007 года по очкам в одностороннем бою Луиса Коллацо, завоевал пояс временного чемпиона мира WBC в полусреднем весе. А в конце того же года вышел на бой против небитого звёздного пуэрториканца Мигеля Котто, владеющего мировым титулом WBA.



Поединок выдался абсолютно равным, и даже компьютерный подсчёт ударов зафиксировал ничью — 248 на 248. Но боковые судьи единогласно отдали победу более молодому и перспективному Котто со счётом 116−113 и 115−113 дважды. И далее Мозли продолжил встречи в ринге против соперников практически только звёздного, а то и суперзвёздного уровня. Естественно, чаще всего против такой элитной оппозиции ветеран Шейн котировался в качестве андердога. В сентябре 2008-го он встретился со скандальным и харизматичным никарагуанцем Рикардо Майоргой. 12 раундов упорного боя завершились развязкой, которая достойна голливудского триллера, поскольку Шейн нокаутировал соперника буквально за секунду до финального гонга.

Избиение читера Маргарито и поражение Мейвезеру

В январе 2009-го Мозли встретился с мексиканцем Антонио Маргарито. Непосредственно перед боем произошёл скандал, когда тренер Шейна Назим Ричардсон подловил наставника Маргарито Хавьера Капетильо на том, что тот при тейпировке рук своего подопечного использовал вещество, похожее на гипс. В ринге Мозли наказал оппонента-читера жестоким избиением, завершившимся нокаутом в 9-м раунде. А затем Маргарито и его тренер подверглись продолжительной дисквалификации. Причём тренерская карьера проходимца Капетильо на высшем уровне оказалась практически завершена. Маргарито же был со временем прощён, но успеха на ринге больше не добился.



Отобранный у мексиканца мировой титул WBA в полусреднем весе был последней регалией, завоёванной Мозли на профи-ринге. В мае 2010 года Шейн отказался от него ради нетитульного мега-поединка с Флойдом Мейвезером. Трансляцию HBO по системе PPV купили 1,4 млн подписчиков, что повлекло большие сборы в $ 78,33 млн. Выступавшему в роли хэдлайнера схватки Мейвезеру в итоге достались более $ 40 млн, а Мозли довольствовался фиксированным гонораром в размере рекордных в его карьере $ 6,7 млн.



Что касается самого боя, то Шейну удалось проявить себя лишь в начале, когда во 2-м раунде он двумя ударами справа сильно потряс Флойда, но добить не сумел. Далее же, собравшись, Мейвезер смог целиком захватить инициативу и удерживал её до конца заключительного раунда, одержав победу с огромным разрывом в очках — 118−110 и 119−109 дважды.

Бои с Пакьяо и Канело

В сентябре 2010-го Мозли встретился с победителем первого сезона популярного американского телевизионного реалити-шоу «Претендент» мексикано-американцем Серхио Морой, сведя эту схватку вничью. В мае 2011-го Шейн провёл бой с ещё одной суперзвёздой — Мэнни Пакьяо. Мозли пытался предпринять что-то существенное лишь до 3-го раунда, в котором был отправлен филиппинцем в нокдаун. После этого Шейн перешёл в режим выживания, дотянул до финального гонга, но проиграл в одну калитку (107−120, 108−120 и 108−119). Тем не менее, этот самый невзрачный мисматчевый бой в карьере Мозли сгенерировал 1,3 млн продаж по системе PPV и принёс его устроителям более $ 75 млн. Пакьяо получил более $ 20 млн, Шейн же довольствовался $ 5 млн.



В мае 2012 года восходящая суперзвезда мексиканского бокса Сауль «Канело» Альварес встретился в лице Мозли с суперзвездой прошлого. За этот бой, на кону в котором стоял принадлежащий мексиканцу пояс чемпиона мира WBC в первом среднем весе, Шейн заработал уже скромные по сравнению с его прежними гонорарами $ 600 тыс., в то время как доход Альвареса составил $ 2 млн. Пребывавший в очень неплохом физическом и функциональном состоянии ветеран всё же сподобился оказать в некоторых раундах довольно упорное сопротивление молодой звезде, но в итоге проиграл с большой разницей в очках — 110−118 и 109−119 дважды. А спустя месяц Мозли сделал заявление о том, что вешает перчатки на гвоздь.

Финальные аккорды боксёрской карьеры

Однако спустя год Шейн вернулся на ринг. Поговаривали, что сделать это его заставило незавидное финансовое положение, в котором он оказался после развода с женой. В 2013 году Мозли провёл два боя, снова тренируясь под руководством отца, сначала одолев мексиканца Пабло Сезара Кано, а затем потерпев из-за возникших по ходу схватки проблем со спиной своё первое и единственное в профи-карьере досрочное поражение от австралийца Тони Мандайна. После этого Шейн во второй раз объявил о завершении своей боксёрской карьеры.

Но спустя два года Мозли снова вернулся на ринг для проведения матча-реванша с тоже уже вышедшим в тираж Рикардо Майоргой, которого опять нокаутировал на последней секунде раунда, только не финального, как в их первом бою, а 6-го. В 2015 году Шейн добыл ещё одну досрочную победу над венесуэльцем Патриком Лопесом. И последний свой бой Мозли провёл в мае прошлого года. В нём он хоть и сумел создать некоторые проблемы временному чемпиону мира WBA в полусреднем весе россиянину Давиду Аванесяну, но в итоге проиграл по очкам со счётом 113−114 и 110−117 дважды. 5 мая нынешнего года Мозли планировал провести бой в Екатеринбурге с российским проспектом Магомедом Курбановым, однако снялся с него из-за травмы.



И вот теперь Шейн в третий раз заявил о прекращение выступлений на ринге. «Я решил, что уже слишком стар. Я не тот, кем был прежде, поэтому должен избавить себя от попыток состязаться в качестве бойца. Я продолжу ходить в боксёрский зал, но уже буду учить других. Бокс — это по-прежнему моя жизнь, но уже не в роли бойца», — резюмировал Мозли. Позднее Шейн добавил, что решение завершить боксёрскую карьеру было обусловлено неудачной операцией по удалению осколков кости в локте, повлёкшее нарушение нормального функционирования руки, хотя он рассчитывал ещё пару лет выходить на ринг.

Планы на будущее

Теперь Мозли будет помогать в качестве тренера и промоутера своему старшему сыну Шейну Мозли-младшему, который дебютировал на профи-ринге в 2014 году. Также Шейн планирует продвигать карьеры и других молодых боксёров. Вспоминая свои выступления на ринге, он говорит, что самым ярким моментом для него стала победа над Оскаром де ла Хойей в их первом бою, а наиболее болезненным было поражение в первом поединке против Вернона Форреста. Пик же его формы, по словам Мозли, пришёлся на выступления в лёгком весе, когда он ощущал в своих действиях неимоверные лёгкость, силу и быстроту, а, следовательно, и наиболее ярко доминировал над оппонентами.



В личной жизни Мозли в 2010 году произошли большие изменения. Тогда Шейн со скандалом и большими финансовыми потерями расстался с супругой Джин, с которой прожил семь лет в официальном браке, воспитывая троих детей, и которая была его менеджером. В её честь Шейн часто выходил на ринг и боксировал с прикреплённым на трусах маленьким изображением национального флага Южной Кореи, поскольку Джин является американкой с корейскими корнями. После этого спутницей жизни Мозли стала горячая латиноамериканская модель Белла Гонсалес.