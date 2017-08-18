Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябре
ТАСС, 18 августа. Швейцарский федеральный суд заслушал президента Международной ассоциации бокса (AIBA)
Чинг-Куо Ву и исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари, решение по вопросу возможной отставки нынешнего руководства будет принято в середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.
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8 августа Швейцарский федеральный суд отказался временно отстранять
В новом заявлении AIBA отмечается, что на заседании суд затребовал предоставить к концу августа дополнительные документы и аргументы от обоих оппонентов. После этого орган к середине сентября примет окончательное решение. Кроме того, AIBA отмечает, что временный комитет организации (противники президента) отозвал требование об отстранении исполнительного директора AIBA Уильяма
В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.
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