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https://sport.mail.ru/news/boxing/30709275/
17 августа 2017, 10:18 | Бокс | ТАСС

Мосли завершил карьеру из-за тяжелого повреждения руки

ТАСС, 17 августа. Американский боксер Шейн Мосли принял решение завершить карьеру из-за тяжелого повреждения правой руки. Об этом бывший спортсмен рассказал в интервью порталу Worldboxingnews.

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45-летний американец объявил о завершении карьеры в среду. В мае он должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова, однако из-за травмы локтя Мосли поединок был перенесен.

«Я планировал боксировать еще несколько лет, у меня были запланированы бои на 2017 и 2018 годы, — сказал Мосли. — Но в дело вмешался злой рок — я должен был перенести артроскопическую операцию, чтобы удалить несколько костных фрагментов из локтя, однако врачи допустили ошибку, и в руке началось заражение. Мне потребовалось пройти длительный курс лечения антибиотиками, но я до сих пор не могу даже выпрямить руку или согнуть ее, по-прежнему не чувствую пальцев. Теперь мне нужна еще одна операция, и поэтому я не могу больше боксировать».

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира независимо от весовых категорий. Американец в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.
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