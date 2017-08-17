Сколько надо заплатить, чтобы подраться?
Из чего складываются основные статьи расходов профессионального боксера при подготовке к поединку.
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На следующей неделе состоится самый дорогой бой в истории бокса — Флойд Мейуэзер и Конор Макгрегор заработают на ринге десятки миллионов долларов. Однако прежде чем озолотиться, эти звезды должны основательно вложиться в свою подготовку. И это правило справедливо для всех профессиональных боксеров, независимо от уровня их популярности. Из чего складывается подготовка боксера и сколько это стоит?
Произвести точные подсчеты невозможно. Многое зависит от уровня спортсмена и от условий подготовки. Можно тренироваться в
ПОДГОТОВКА К БОЮ
Статей расходов у профессиональных боксеров много, даже если не брать в расчет такие базовые вещи, как питание, проживание и проезд.
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— Кто несет эти расходы?
— В моем случае — промоутер. Но бывает и такое, что спортсмен готовится за свои деньги, за счет гонораров, например, — договариваешься с
— Чем выше уровень, тем больше затраты?
— Конечно. Когда ты становишься чемпионом — отношение к тебе сразу меняется.
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Новичок вряд ли сможет позволить себе диетолога или поехать на сборы к Фредди Роучу или Абелю Санчесу. Да и
Содержание команды — это тоже существенные расходы, ведь в окружение боксера обязательно входят как минимум два тренера, массажист и врач. Любые поездки на сборы — это билеты и гостиницы для всей команды. Любые травмы — дополнительные затраты на восстановление. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, на какие суммы можно ориентироваться:
— Если мы говорим о чемпионском бое, то в условиях России вложения промоутера — это примерно 20 миллионов рублей. В эту сумму входят все затраты на подготовку — они могут быть абсолютно любыми, все зависит от условий. Себестоимость проведения одного боя среднестатистического бойца — от полумиллиона рублей. Дальше все зависит от поставленных задач. Несколько лет назад, к примеру, неделя работы со
— Для промоутера содержание боксера — это ведь далеко не прибыльное занятие?
— У меня был период, когда я как промоутер даже выходил на финансовый результат со знаком плюс. Весь вопрос в наличии индустрии и
— Дороже содержать новичка или топового боксера?
— Топовые боксеры самоокупаемы, за их бои платят, покупают билеты. Что касается новичков, надо понимать, какой период ты готов его развивать, надо видеть в этом финансовую перспективу. В целом у нас есть рынок, есть люди, которым интересно быть спонсорами боксерских поединков. К тому же бокса появляется больше на телевидении, причем в хорошем качестве.
ПОДЪЕМНЫЕ ДЕНЬГИ
Если ориентироваться на сумму в полмиллиона рублей, от которой стоит минимально отталкиваться для подготовки к одному бою, то в год на одного спортсмена выходит порядка 2 — 3 миллионов — в зависимости от количества проводимых боев. Чем выше уровень, тем больше расходов. Для топового боксера цифра может быть крупнее в разы. А звезды уровня Мейуэзера и Макгрегора наверняка сейчас тратят на несколько порядков больше.
Но даже полмиллиона — для спорта немалые деньги. Однако для серьезных компаний эти цифры вполне подъемные. В чемпиона придется вкладываться посерьезнее, но и отдача от этого будет совсем другая. Поэтому с развитием вида спорта в России модной может стать тенденция, когда наши миллионеры будут покупать не футбольные клубы, а финансировать профессиональных боксеров. Тогда, вполне возможно, отечественная индустрия бокса сделает шаг вперед.
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