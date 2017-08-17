Сколько надо заплатить, чтобы подраться?

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На следующей неделе состоится самый дорогой бой в истории бокса — Флойд Мейуэзер и Конор Макгрегор заработают на ринге десятки миллионов долларов. Однако прежде чем озолотиться, эти звезды должны основательно вложиться в свою подготовку. И это правило справедливо для всех профессиональных боксеров, независимо от уровня их популярности. Из чего складывается подготовка боксера и сколько это стоит?

Произвести точные подсчеты невозможно. Многое зависит от уровня спортсмена и от условий подготовки. Можно тренироваться в фитнес-клубах премиум класса, а можно — в своем гараже. Можно пригласить тренера, воспитавшего чемпионов, а можно — начинающего специалиста. И хоть средняя температура по больнице — вещь очень зыбкая, некие базовые цифры вывести все же реально.

ПОДГОТОВКА К БОЮ

Статей расходов у профессиональных боксеров много, даже если не брать в расчет такие базовые вещи, как питание, проживание и проезд. Экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал, из каких составляющих складывается подготовка.

— Во-первых, это страна, где ты будешь готовиться, во-вторых, база, где ты будешь тренироваться, — сказал Дрозд. — Трансфер, проживание и питание тебя и твоей команды — тренеров, врача, массажиста. Медицинское обеспечение, аренда оборудования, дополнительных помещений — бассейна, сауны, а также экипировка. Этапов подготовки может быть несколько, на одном из них подключаются спарринг-партнеры со своими тренерами. Хорошие спарринг-партнеры стоят дорого, ребята без имени — подешевле.

— Кто несет эти расходы?

— В моем случае — промоутер. Но бывает и такое, что спортсмен готовится за свои деньги, за счет гонораров, например, — договариваешься с кем-то из спарринг-партнеров, живешь в зале. При этом реально не уходить в минус. Кроме того, встречаются состоятельные люди, готовые помогать боксеру, которые дают на подготовку спонсорские деньги.

— Чем выше уровень, тем больше затраты?

— Конечно. Когда ты становишься чемпионом — отношение к тебе сразу меняется. Спарринг-партнеры требуют другого гонорара. Да и команде хочется создать тебе условия получше — пригласить, например, диетолога или своего повара.

Знаменитый тренер Фредди РОУЧ. Reuters

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Новичок вряд ли сможет позволить себе диетолога или поехать на сборы к Фредди Роучу или Абелю Санчесу. Да и спарринг-партнеры сильно разнятся в стоимости. Кто-то из молодых новичков готов работать едва ли не бесплатно, лишь бы получить полезную практику. Но чем выше уровень, тем дороже. Цены могут составлять от нескольких сотен долларов до пары-тройки тысяч в неделю. С учетом того, что трех или четырех спарринг-партнеров нужно будет доставить в тренировочный лагерь, разместить и кормить, за три недели сборов сумма набегает приличная.

Содержание команды — это тоже существенные расходы, ведь в окружение боксера обязательно входят как минимум два тренера, массажист и врач. Любые поездки на сборы — это билеты и гостиницы для всей команды. Любые травмы — дополнительные затраты на восстановление. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, на какие суммы можно ориентироваться:

— Если мы говорим о чемпионском бое, то в условиях России вложения промоутера — это примерно 20 миллионов рублей. В эту сумму входят все затраты на подготовку — они могут быть абсолютно любыми, все зависит от условий. Себестоимость проведения одного боя среднестатистического бойца — от полумиллиона рублей. Дальше все зависит от поставленных задач. Несколько лет назад, к примеру, неделя работы со спарринг-партнером обходилась в тысячу долларов в неделю, столько же стоил тренер по физической подготовке.

— Для промоутера содержание боксера — это ведь далеко не прибыльное занятие?

— У меня был период, когда я как промоутер даже выходил на финансовый результат со знаком плюс. Весь вопрос в наличии индустрии и боксера-идола, на бои которого все хотели бы попасть. Как только в руках промоутера оказывается такой спортсмен — он в плюсе. Но для этого нужно проделать серьезную работу.

— Дороже содержать новичка или топового боксера?

— Топовые боксеры самоокупаемы, за их бои платят, покупают билеты. Что касается новичков, надо понимать, какой период ты готов его развивать, надо видеть в этом финансовую перспективу. В целом у нас есть рынок, есть люди, которым интересно быть спонсорами боксерских поединков. К тому же бокса появляется больше на телевидении, причем в хорошем качестве.

На подготовку звезд уровня Коннора МАКГРЕГОРА тратятся очень крупные суммы. AFP 2017

ПОДЪЕМНЫЕ ДЕНЬГИ

Если ориентироваться на сумму в полмиллиона рублей, от которой стоит минимально отталкиваться для подготовки к одному бою, то в год на одного спортсмена выходит порядка 2 — 3 миллионов — в зависимости от количества проводимых боев. Чем выше уровень, тем больше расходов. Для топового боксера цифра может быть крупнее в разы. А звезды уровня Мейуэзера и Макгрегора наверняка сейчас тратят на несколько порядков больше.

Но даже полмиллиона — для спорта немалые деньги. Однако для серьезных компаний эти цифры вполне подъемные. В чемпиона придется вкладываться посерьезнее, но и отдача от этого будет совсем другая. Поэтому с развитием вида спорта в России модной может стать тенденция, когда наши миллионеры будут покупать не футбольные клубы, а финансировать профессиональных боксеров. Тогда, вполне возможно, отечественная индустрия бокса сделает шаг вперед.