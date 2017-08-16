Головкин прошел взвешивание за 30 дней до боя с Альваресом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания за тридцать дней до боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), организованную Всемирным боксерским советом (WBC), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO за месяц до важнейшего боя в своей карьере весит 170 фунтов (77,1 килограмма).
Напомним, ранее некоторые СМИ критиковали Головкина за лишний вес, который, по их мнению, Геннадию будет проблематично согнать, не потеряв при этом в силе.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на
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