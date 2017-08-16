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https://sport.mail.ru/news/boxing/30706202/
16 августа 2017, 22:20 | Бокс | Sports.kz

Головкин прошел взвешивание за 30 дней до боя с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания за тридцать дней до боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), организованную Всемирным боксерским советом (WBC), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO за месяц до важнейшего боя в своей карьере весит 170 фунтов (77,1 килограмма).

Напомним, ранее некоторые СМИ критиковали Головкина за лишний вес, который, по их мнению, Геннадию будет проблематично согнать, не потеряв при этом в силе.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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