Головкин прошел взвешивание за 30 дней до боя с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO за месяц до важнейшего боя в своей карьере весит 170 фунтов (77,1 килограмма).



Напомним, ранее некоторые СМИ критиковали Головкина за лишний вес, который, по их мнению, Геннадию будет проблематично согнать, не потеряв при этом в силе.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.