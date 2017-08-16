Бой Макгрегора с Мэйуэзером пройдет по правилам бокса, но в облегченных перчатках

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Бой Мэйуэзер — Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Сообщается, что спортсмены будут боксировать в перчатках весом 8 унций, хотя боксеры данной весовой категории обычно выступают в десятиунцовых перчатках. Главным рефери станет Роберт Берд. Сообщается, что изменения в весе перчаток были утверждены в среду после обращений представителей обоих бойцов.

Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает минимум 300 миллионов долларов за 36 минут в бою с Макгрегором. Ирландский боец ожидает, что заработает за данный бой около 100 миллионов долларов.