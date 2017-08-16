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16 августа 2017, 20:20 | Бокс | ТАСС

Сборная России по боксу провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мира

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Сборная России по боксу провела открытую тренировку на базе «Озеро Круглое» перед стартом чемпионата мира, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России по боксу провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мира - Фото Увеличить
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В тренировке под руководством главного тренера команды Эдуарда Кравцова приняли участие 40 боксеров, в том числе те спортсмены, которые получили право выступить на мировом первенстве. Занятия посетил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В беседе с ТАСС генсек федерации отметил, что члены сборной смогли подтянуть физические кондиции в преддверии чемпионата мира. «По моему мнению, команда готова, мы можем выступить хорошо и показать хороший уровень бокса. Конечно, нужно совершенствоваться, но я вижу коллектив, где все объединены, где есть единая задача, потому что все знают, какая ответственность лежит на сборной. У всех ребят на лице радость, я чувствую семейную обстановку, и такими темпами мы выведем сборную на серьезный уровень в кратчайшие сроки», — сказал он.

«На чемпионате могут выстрелить многие команды, потому что бокс совершенствуется, все применяют новые технологии и нововведения в тренировочном процессе. Из лидеров могу отметить англичан, казахов, узбеков, кубинцев, хотя могут и ирландцы себя показать. Мы обязаны быть в тройке на предстоящем турнире, а к домашнему чемпионату мира 2019 года должны подготовиться к первому месту в общекомандном зачете», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.
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