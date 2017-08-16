Тайсон: Владимир Кличко вошёл в десятку лучших боксёров всех времён

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«В любом случае он вошёл в десятку лучших за все времена. Он почти побил рекорд Джо Луиса по самому долгому обладанию чемпионским титулом. Люди и не думали, что белый чемпион в супертяжёлом весе может быть так успешен.

У нас был бы хороший бой. Думаю, я победил бы его по очкам, — цитирует Тайсона Sport1.