Тайсон: Владимир Кличко вошёл в десятку лучших боксёров всех времён
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон включил Владимира Кличко в топ-10 лучших боксёров всех времён. Тем не менее 51-летний Тайсон считает, что мог бы победить украинца.
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«В любом случае он вошёл в десятку лучших за все времена. Он почти побил рекорд Джо Луиса по самому долгому обладанию чемпионским титулом. Люди и не думали, что белый чемпион в супертяжёлом весе может быть так успешен.
У нас был бы хороший бой. Думаю, я победил бы его по очкам, — цитирует Тайсона Sport1.
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