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16 августа 2017, 19:08 | Бокс | Чемпионат.com

Тайсон: Владимир Кличко вошёл в десятку лучших боксёров всех времён

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон включил Владимира Кличко в топ-10 лучших боксёров всех времён. Тем не менее 51-летний Тайсон считает, что мог бы победить украинца.

Бывший абсолютный чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span> включил Владимира <span class=error>Кличко</span> в топ-10 лучших боксёров всех времён. Увеличить
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«В любом случае он вошёл в десятку лучших за все времена. Он почти побил рекорд Джо Луиса по самому долгому обладанию чемпионским титулом. Люди и не думали, что белый чемпион в супертяжёлом весе может быть так успешен.

У нас был бы хороший бой. Думаю, я победил бы его по очкам, — цитирует Тайсона Sport1.
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