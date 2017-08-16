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https://sport.mail.ru/news/boxing/30702849/
16 августа 2017, 16:12 | Бокс | ТАСС

Американский боксер Мосли объявил о завершении профессиональной карьеры

ТАСС, 16 августа. Американский боксер Шейн Мосли принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает телеканал ESPN.

В мае он должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова однако <nobr>из-за </nobr>травмы локтя Мосли поединок был перенесен. Увеличить
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В мае американец должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова, однако из-за травмы локтя Мосли поединок был перенесен.

«Случилось так, что моя рука, мои колени, плечи травмированы, — сказал 45-летний Мосли. — Моя спина начинает сдавать, и мое тело говорит мне, что я становлюсь старше и не могу продолжать делать свое дело на 100 процентов. Я не вижу варианта, что снова буду драться. Я должен сказать, что ушел в отставку».

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никагаруанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.
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