Американский боксер Мосли объявил о завершении профессиональной карьеры
ТАСС, 16 августа. Американский боксер Шейн Мосли принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает телеканал ESPN.
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В мае американец должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова, однако
«Случилось так, что моя рука, мои колени, плечи травмированы, — сказал 45-летний Мосли. — Моя спина начинает сдавать, и мое тело говорит мне, что я становлюсь старше и не могу продолжать делать свое дело на 100 процентов. Я не вижу варианта, что снова буду драться. Я должен сказать, что ушел в отставку».
Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никагаруанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.
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