Альварес согласился драться за три титула Головкина
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) будет претендовать на три титула в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает BoxingScene.com.
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Об этом рассказал матчмейкер промоутерской компании Golden Boy Promotions Роберто Диас, представляющей интересы Альвареса. По его словам, мексиканец будет бороться за пояса WBA (Super), IBO и IBF, но
Кроме того, на кону их поединка будут стоять звание линейного чемпиона в среднем весе и чемпионский пояс журнала The Ring от «Канело».
Также Диас подтвердил, что «Канело» пройдет взвешивание в день боя, как того требуют правила IBF. Согласно последним, утром в день поединка вес боксеров не должен превышать лимит весовой категории (160 фунтов) больше, чем на десять фунтов. Предыдущий соперник Головкина — американец Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) — от этой процедуры отказался и в день боя весил 178 фунтов.
Напомним, «Канело» отказался претендовать на титул WBC
Поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
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