Альварес согласился драться за три титула Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом рассказал матчмейкер промоутерской компании Golden Boy Promotions Роберто Диас, представляющей интересы Альвареса. По его словам, мексиканец будет бороться за пояса WBA (Super), IBO и IBF, но по-прежнему негативно настроен по отношению к титулу WBC.

Кроме того, на кону их поединка будут стоять звание линейного чемпиона в среднем весе и чемпионский пояс журнала The Ring от «Канело».

Также Диас подтвердил, что «Канело» пройдет взвешивание в день боя, как того требуют правила IBF. Согласно последним, утром в день поединка вес боксеров не должен превышать лимит весовой категории (160 фунтов) больше, чем на десять фунтов. Предыдущий соперник Головкина — американец Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) — от этой процедуры отказался и в день боя весил 178 фунтов.

Напомним, «Канело» отказался претендовать на титул WBC из-за конфликта с организацией. В 2016 году Всемирный боксерский совет (WBC) обязал мексиканца провести защиту титула в бою с Головкиным. Альварес запросил больше времени для принятия решения, так как был втянут в судебные тяжбы, но WBC назначил дату для промоутерских торгов. В итоге «Канело» освободил пояс, который перешел к Головкину. По словам «Канело», после этого WBC сделал заявления, намекающие на то, что он оставил титул, испугавшись боя с Головкиным.