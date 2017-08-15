Тренер «Канело» жестко пристыдил мексиканских фанатов Геннадия Головкина

Издание Hoy Los Angeles отмечает, что у Головкина есть фанаты в Мексике и среди мексиканской диаспоры в США. Одной из причин этого называется тот факт, что казахстанец свой стиль бокса называет мексиканским.

«Из десяти мексиканцев девять — фанаты Сауля. Мы идем с теми, кто поддерживает нас, а оставшиеся — это не мексиканцы», — обвинил некоторых соотечественников в непатриотизме Рейноса, которого цитирует Hoy Los Angeles.

Ранее Рейносо устроил дискуссию с тренером Головкина Абелем Санчесом о мексиканском стиле GGG.

Мексиканские фанаты Головкина появлялись на пресс-конференциях, посвященных его бою с «Канело».

Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Все билеты на поединок уже раскуплены, а в США его по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал HBO.

В предстоящем бою Головкин будет защищать все свои титулы чемпиона мира в среднем весе — по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. В свою очередь «Канело» сможет претендовать только на пояса WBA (Super) и IBА, но поставит на кон титул журнала The Ring. Казахстанец и мексиканец также определят линейного чемпиона мира.