Тренер «Канело» жестко пристыдил мексиканских фанатов Геннадия Головкина
Мексиканский тренер Эдди Рейоносо раскритиковал соотечественников, которые будут болеть за казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в бою против его боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).
Издание Hoy Los Angeles отмечает, что у Головкина есть фанаты в Мексике и среди мексиканской диаспоры в США. Одной из причин этого называется тот факт, что казахстанец свой стиль бокса называет мексиканским.
«Из десяти мексиканцев девять — фанаты Сауля. Мы идем с теми, кто поддерживает нас, а оставшиеся — это не мексиканцы», — обвинил некоторых соотечественников в непатриотизме Рейноса, которого цитирует Hoy Los Angeles.
Ранее Рейносо устроил дискуссию с тренером Головкина Абелем Санчесом о мексиканском стиле GGG.
Мексиканские фанаты Головкина появлялись на
Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене
В предстоящем бою Головкин будет защищать все свои титулы чемпиона мира в среднем весе — по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. В свою очередь «Канело» сможет претендовать только на пояса WBA (Super) и IBА, но поставит на кон титул журнала The Ring. Казахстанец и мексиканец также определят линейного чемпиона мира.
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