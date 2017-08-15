Владимир Кличко будет экспертом на бое между Мэйвезером и Макгрегором на немецком ТВ
Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко будет работать экспертом на немецком телеканале, который проведет трансляцию боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Дорогие мои фанаты. Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в
Поединок между знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором состоится 26 августа в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter