Владимир Кличко будет экспертом на бое между Мэйвезером и Макгрегором на немецком ТВ

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«Дорогие мои фанаты. Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мэйвезер — Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой», — цитирует Кличко Lastround.ru.