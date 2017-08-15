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https://sport.mail.ru/news/boxing/30693757/
15 августа 2017, 20:32 | Бокс | Советский спорт

Владимир Кличко будет экспертом на бое между Мэйвезером и Макгрегором на немецком ТВ

Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко будет работать экспертом на немецком телеканале, который проведет трансляцию боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир <span class=error>Кличко</span> будет работать экспертом на немецком телеканале который проведет трансляцию боя между <span class=error>Флойдом</span> Мэйвезером и <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Увеличить
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«Дорогие мои фанаты. Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мэйвезер — Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой», — цитирует Кличко Lastround.ru.

Поединок между знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
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