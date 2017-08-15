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https://sport.mail.ru/news/boxing/30692617/
15 августа 2017, 18:10 | Бокс | Lenta.Ru

Спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио и предложил бить Мэйуэзера носом

Американский боксер Пол Малиньяджи, выступавший в роли спарринг-партнера бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, сравнил ирландца с Пиноккио. Слова спортсмена приводит MMA Junkie.

Американский боксер <span class=error>Поли</span> Малиньяджи выступавший в роли <nobr>спарринг-партнера</nobr> бойца смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Конора</span> Макгрегора сравнил ирландца с Пиноккио. Он заявил что Макгрегор смог бы побить своего соперника носом с другого конца ринга потому что обманывает публику предсказывая собственную победу нокаутом. Увеличить
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«Конор так старается, говорит: “Ребята, слушайте, я смогу сделать это. Я нокаутирую Флойда Мэйузера за два раунда”. Можно продолжать врать о чем угодно. Если бы Макгрегор был Пиноккио, он смог бы побить Мэйуэзера с другого конца ринга своим носом — настолько сильно он обманывает публику», — заявил Малиньяджи.

По словам боксера, предстоящий бой между Макгрегором и Мэйуэзером — «не диснеевский фильм». Он считает, что американец знает, что делать на ринге.

Малиньяджи объявил об уходе из тренировочного лагеря ирландского бойца 4 августа. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец якобы находится в нокдауне, однако сам он подчеркнул, что упал в результате толчка. Позднее боксер заявил, что «Макгрегор ноет, как девчонка при каждом ударе по корпусу» и пожалел, что начал работать с ним.

Бой в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) пройдет в Лас-Вегасе 26 августа и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 29-летний Макгрегор провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Ирландец владеет титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
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