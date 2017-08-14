Тренер Альвареса считает, что у Головкина не мексиканский, а русский стиль

— Без сомнений, это самый опасный бой в карьере «Канело», но он никогда не боялся больших боев, и этот не станет исключением. Ему нравится то, что он делает. Наш тренировочный лагерь проходит отлично. Мы работаем над защитой, комбинациями и атакой. Джеб? Мы должны заботиться не только о нем. Мы учитываем стиль Головкина, но также должны быть начеку по поводу его ударов. К слову, я не согласен с тем, что у Головкина — мексиканский стиль: у него, скорее, русский стиль. Думаю, что Сауль — более совершенный и умный боец. Фанаты? В таких больших странах, как Мексика, девять из десяти человек поддерживают «Канело», — сказал Рейносо.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.