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https://sport.mail.ru/news/boxing/30683072/
14 августа 2017, 23:39 | Бокс | Sports.kz

Тренер Альвареса считает, что у Головкина не мексиканский, а русский стиль

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо поделился мнением о предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Рейносо</span> поделился мнением о предстоящем поединке с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Без сомнений, это самый опасный бой в карьере «Канело», но он никогда не боялся больших боев, и этот не станет исключением. Ему нравится то, что он делает. Наш тренировочный лагерь проходит отлично. Мы работаем над защитой, комбинациями и атакой. Джеб? Мы должны заботиться не только о нем. Мы учитываем стиль Головкина, но также должны быть начеку по поводу его ударов. К слову, я не согласен с тем, что у Головкина — мексиканский стиль: у него, скорее, русский стиль. Думаю, что Сауль — более совершенный и умный боец. Фанаты? В таких больших странах, как Мексика, девять из десяти человек поддерживают «Канело», — сказал Рейносо.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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