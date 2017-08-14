Тренер Альвареса считает, что у Головкина не мексиканский, а русский стиль
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо поделился мнением о предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Без сомнений, это самый опасный бой в карьере «Канело», но он никогда не боялся больших боев, и этот не станет исключением. Ему нравится то, что он делает. Наш тренировочный лагерь проходит отлично. Мы работаем над защитой, комбинациями и атакой. Джеб? Мы должны заботиться не только о нем. Мы учитываем стиль Головкина, но также должны быть начеку по поводу его ударов. К слову, я не согласен с тем, что у Головкина — мексиканский стиль: у него, скорее, русский стиль. Думаю, что Сауль — более совершенный и умный боец. Фанаты? В таких больших странах, как Мексика, девять из десяти человек поддерживают «Канело», — сказал Рейносо.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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