Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30682751/
14 августа 2017, 22:16 | Бокс | Sports.kz

Санчес назвал Альвареса комаром на фоне Головкина

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, считает, что Сауль Альварес окажется слабее прежнего соперника казахстанца Дэнни Джейкобса.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span> считает что <span class=error>Сауль</span> Альварес окажется слабее прежнего соперника <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Дэнни</span> Джейкобса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Что касается силы, Джейкобс был шершнем, а Канело — комар. Джейкобс был на 20−25 фунтов тяжелее, когда вышел на ринг. Он был выше, руки длиннее… всё было в его пользу. У Канело же руки короче. Может, он лучше проводит комбинации и быстрее работает руками, но он меньше. Головкин больше, и, думаю, он будет доминировать», — приводит слова Санчес Boxing Scene.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
14 августа

СМИ считают, что Головкин может сломать руки о подбородок Чарло

Как Головкин сбивал «лапы» своего тренера

Кевин Келли: «Головкин уже победил в бою с Альваресом»