Санчес назвал Альвареса комаром на фоне Головкина

«Что касается силы, Джейкобс был шершнем, а Канело — комар. Джейкобс был на 20−25 фунтов тяжелее, когда вышел на ринг. Он был выше, руки длиннее… всё было в его пользу. У Канело же руки короче. Может, он лучше проводит комбинации и быстрее работает руками, но он меньше. Головкин больше, и, думаю, он будет доминировать», — приводит слова Санчес Boxing Scene.