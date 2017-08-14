Бой Головкин — Альварес покажут в Африке
16 сентября на
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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О приобретении прав на трансляцию поединка на своем официальном сайте объявил южноафриканский телеканал SuperSport, осуществляющий вещание на территории ЮАР.
Напомним, в США бой будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе (pay-per-view), в Великобритании — BT Sport.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на бой Головкин — Альварес следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.
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