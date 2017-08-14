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О приобретении прав на трансляцию поединка на своем официальном сайте объявил южноафриканский телеканал SuperSport, осуществляющий вещание на территории ЮАР.



Напомним, в США бой будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе (pay-per-view), в Великобритании — BT Sport.



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