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14 августа 2017, 21:45 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкин — Альварес покажут в Африке

16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

16 сентября на <nobr>T-Mobile</nobr> Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> состоится бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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О приобретении прав на трансляцию поединка на своем официальном сайте объявил южноафриканский телеканал SuperSport, осуществляющий вещание на территории ЮАР.

Напомним, в США бой будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе (pay-per-view), в Великобритании — BT Sport.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на бой Головкин — Альварес следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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