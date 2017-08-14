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https://sport.mail.ru/news/boxing/30675521/
14 августа 2017, 14:21 | Бокс | ТАСС

Боксер Мэйуэзер в будущем хочет стать владельцем клуба НБА

ТАСС, 14 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший в будущем хочет стать владельцем одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он сообщил телеканалу ESPN.

По словам спортсмена возможность управлять клубом избавит его от увлечения азартными играми. Увеличить
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По словам спортсмена, возможность управлять клубом избавит его от увлечения азартными играми, в частности ставками на спортивные события.

«Как только я получу команду НБА, то я прекращу делать ставки. Вы не можете делать ставки, когда у вас есть команда НБА, поэтому я с нетерпением жду возможности получить клуб в будущем. Я точно не знаю, что это будет за команда, но с нетерпением жду встречи с ней», — сообщил 40-летний боксер.

По данным Forbes, Мэйуэзер владеет суммой в $340 млн, в то время как самый дешевый клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» оценивается в $750 млн. Мэйуэзер может превысить доход в $1 млрд в случае победы над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором в боксерском поединке, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
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