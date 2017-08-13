Конор Макгрегор раскритиковал форму Геннадия Головкина
Чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) находится не в лучшей форме в преддверии боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Головкин начал тренировочный лагерь в очень плохой форме. Когда я видел его в Биг Беар, то видел просто «высушенного» человека. Мне нравятся боксеры полегче — Ломаченко и Ригондо, — заявил Макгрегор.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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