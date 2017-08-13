Конор Макгрегор раскритиковал форму Геннадия Головкина

— Головкин начал тренировочный лагерь в очень плохой форме. Когда я видел его в Биг Беар, то видел просто «высушенного» человека. Мне нравятся боксеры полегче — Ломаченко и Ригондо, — заявил Макгрегор.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.