Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30668631/
13 августа 2017, 12:44 | Бокс | Sports.kz

Шынгысхан Тажибай одержал пятую победу на профи-ринге

25-летний казахстанский боксер Шынгысхан Тажибай одержал победу в своем пятом поединке на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

25-летний казахстанский боксер Шынгысхан <span class=error>Тажибай</span> одержал победу в своем пятом поединке на профессиональном ринге сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Вашингтоне (США) казахстанец встречался с местным боксером Робертом Хиллом. Тажибай одержал победу решением судей по сумме четырех раундов боя.

Всего на счету непобежденного Тажибая пять боев в карьере, два из которых он завершил досрочно.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Болельщик Мейвезера поставил 880 тысяч долларов на его победу над МакГрегором

Болельщик Мейвезера поставил 880 тысяч долларов на его победу над МакГрегором

Одна из букмекерских контор Лас-Вегаса приняла ставку в размере 880 тысяч долларов на победу бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего звездой UFC Конором МакГрегором, сообщает allboxing.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
13 августа

Мексиканский экстрасенс предсказал, как закончится бой Головкин - Альварес

СМИ удивились габаритам Головкина перед боем с «Канело»

Боец UFC оценил силу ударов Головкина и сделал прогноз на его бой с «Канело»