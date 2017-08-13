Шынгысхан Тажибай одержал пятую победу на профи-ринге
25-летний казахстанский боксер Шынгысхан Тажибай одержал победу в своем пятом поединке на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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В Вашингтоне (США) казахстанец встречался с местным боксером Робертом Хиллом. Тажибай одержал победу решением судей по сумме четырех раундов боя.
Всего на счету непобежденного Тажибая пять боев в карьере, два из которых он завершил досрочно.
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