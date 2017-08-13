Болельщик Мейвезера поставил 880 тысяч долларов на его победу над МакГрегором

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Отмечается, что Мейвезер-младший является фаворитом у букмекеров. Но при этом подавляющее большинство игроков ставит на МакГрегора. На одну ставку на боксера в казино Лас-Вегаса приходится 27 ставок на бойца UFC.