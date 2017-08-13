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13 августа 2017, 11:38 | Бокс | Vesti.kz

Болельщик Мейвезера поставил 880 тысяч долларов на его победу над МакГрегором

Одна из букмекерских контор Лас-Вегаса приняла ставку в размере 880 тысяч долларов на победу бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего звездой UFC Конором МакГрегором, сообщает allboxing.ru.

Такую ставку приняли в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Отмечается, что Мейвезер-младший является фаворитом у букмекеров. Но при этом подавляющее большинство игроков ставит на МакГрегора. На одну ставку на боксера в казино Лас-Вегаса приходится 27 ставок на бойца UFC.

Напомним, бой между МакГрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе в первом среднем весе.
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