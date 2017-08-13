Болельщик Мейвезера поставил 880 тысяч долларов на его победу над МакГрегором
Одна из букмекерских контор
Лас-Вегаса приняла ставку в размере 880 тысяч долларов на победу бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего звездой UFC Конором МакГрегором, сообщает allboxing.ru.
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Напомним, бой между МакГрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в
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