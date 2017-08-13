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https://sport.mail.ru/news/boxing/30667612/
13 августа 2017, 11:23 | Бокс | Sports.kz

СМИ похвалили Головкина перед боем с «Канело»

Youtube-канал BoxingGego прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Youtube-канал</nobr> BoxingGego прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Тренер Головкина Абель Санчес, говорит, что он — маленький средневес, но на самом деле он выглядит довольно солидно, а бьет — как полутяж. GGG в отличной форме: он легко двигается, имеет отличный джеб и хороший баланс. Интересно, как «Канело» будет справляться с его размерами и джебом, — говорит ведущий канала.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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СМИ удивились габаритам Головкина перед боем с «Канело»

СМИ удивились габаритам Головкина перед боем с «Канело»

Популярный твиттер The Fight Guru прокомментировал фотографии казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с его последних тренировок в преддверии боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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