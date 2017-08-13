СМИ похвалили Головкина перед боем с «Канело»

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— Тренер Головкина Абель Санчес, говорит, что он — маленький средневес, но на самом деле он выглядит довольно солидно, а бьет — как полутяж. GGG в отличной форме: он легко двигается, имеет отличный джеб и хороший баланс. Интересно, как «Канело» будет справляться с его размерами и джебом, — говорит ведущий канала.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.