СМИ похвалили Головкина перед боем с «Канело»
Youtube-канал BoxingGego прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Тренер Головкина Абель Санчес, говорит, что он — маленький средневес, но на самом деле он выглядит довольно солидно, а бьет — как полутяж. GGG в отличной форме: он легко двигается, имеет отличный джеб и хороший баланс. Интересно, как «Канело» будет справляться с его размерами и джебом, — говорит ведущий канала.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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