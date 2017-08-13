Макгрегор планирует продолжить боксерскую карьеру после поединка с Мэйуэзером

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Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Мне нравится вид спорта бокс, который всегда был дорог моему сердцу. В будущем я планирую продолжать участвовать в боксерских поединках, также я планирую участвовать и в смешанных единоборствах (ММА)», — сказал Макгрегор.

На счету 29-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.