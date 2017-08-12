Поветкин отсутствует в рейтинге WBC за август

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Возглавляет рейтинг тяжеловесов канадец Бермейн Стиверн, второе место занимает кубинец Луис Ортис, третье — британец Диллиан Уайт. Чемпионским поясом организации владеет американец Деонтей Уайлдер. В рейтинге также значатся два российских боксера — Александр Устинов (22-е место) и Сергей Кузьмин (24).

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF), а позднее — в рейтинг WBA. 17 июля он вошел в число «чистых» боксеров в программе WBC и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). При этом WBC продолжает процесс рассмотрения апелляции российского боксера на отстранение за положительную допинг-пробу.