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12 августа 2017, 21:38 | Бокс | ТАСС

Поветкин отсутствует в рейтинге WBC за август

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин не включен в августовский рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщается в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Возглавляет рейтинг тяжеловесов канадец Бермейн Стиверн, второе место занимает кубинец Луис Ортис, третье — британец Диллиан Уайт. Чемпионским поясом организации владеет американец Деонтей Уайлдер. В рейтинге также значатся два российских боксера — Александр Устинов (22-е место) и Сергей Кузьмин (24).

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF), а позднее — в рейтинг WBA. 17 июля он вошел в число «чистых» боксеров в программе WBC и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). При этом WBC продолжает процесс рассмотрения апелляции российского боксера на отстранение за положительную допинг-пробу.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года — претендентский бой против Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. В настоящий момент WBO, WBA и IBF позволили россиянину вернуться в свои рейтинги.
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